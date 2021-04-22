“امرأة حملت بعد أخذ اللقاح هل هناك ضرر على الجنين”..الصحة تجيب

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ردت وزارة الصحة على استفسار شخص بشأن وجود ضرر على جنين زوجته، التي علمت بحملها عقب تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على التوصيات العلمية الحالية فإنه بشكل عام لا مانع للمرأة من أخذ اللقاح قبل الحمل وفي حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية فإنه يتم تأجيل الجرعة.

وأشارت إلى أن الحامل من الفئات التي لا يمكنها تلقي اللقاح، ولا داعي لتأجيل الحمل بعد استكمال التطعيم.

Source slaati

