العم “حسن” يحكي معاناته مع الإصابة بكورونا.. وكيف تلقى خبر وفاة والده بسبب الفيروس (فيديو)

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روى العم “حسن” تجربته المؤلمة مع المرض ومعاناته خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكيف تلقى خبر وفاة والده بسبب الفيروس.

وأوضح، في لقاء له على قناة “الإخبارية”، أمس (الأربعاء)، أنه أثناء إصابته بالفيروس لم يكن يدري بما حوله، كما عانى من حالات إغماء، مبينًا أنه كان يستيقظ فقط لشرب الماء وتناول الطعام.

وأشار العم حسن إلى أن والده كان مصابًا بجلطة قبل إصابته بفيروس كورونا أثرت عليه بقوة وتوفي بعدها، موضحًا أنه علم بوفاة والده أثناء تواجده بالمستشفى.

وتذكر لحظات خروجه من العناية المركزة وسعادته لأنه سيرى والده، وكان عازما على زيارته بالرغم من مرضه، إلا أنه تفاجأ في نفس اليوم بوفاته.

Source akhbaar24.argaam

