فيديو.. “شرطة الرياض” تقبض على شخص انتحل صفة رجل أمن لسلب عمالة وافدة

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أعلنت شرطة منطقة الرياض أن الجهة المختصة ألقت القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة منتحلاً صفة رجل أمن، وذلك امتداداً للجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها.
وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن الشخص مواطن في العقد الرابع من العمر وثبت تورطه بارتكاب عدة جرائم، تمثلت بانتحاله صفة رجال أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر المواطن بارتكاب 9 حـوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، وبلغت قيمة ما استولى عليه 94 ألف ريال، ليتم استيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
Source akhbaar24.argaam
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