الإطاحة بمُقيم تورط بـ33 جريمة سرقة من داخل مركبات بالرياض

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تمكنت الجهة المُختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على مُقيم من الجنسية الفلسطينية؛ لتورطه بجرائم تكسير زجاج مركبات وسرقة المتعلقات الشخصية من داخلها. وأقر المُتهم خلال التحقيقات، بارتكابه 33 واقعة سرقة بنفس الطريقة، حيث تُقدر قيمة المسروقات بـ29 ألف ريال. وجرى إيقاف المُتهم وهو بالعقد الثاني من العمر؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. Source akhbaar24.argaam





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