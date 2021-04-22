جريمة مروعة.. مواطن يقتـل آخر ويقطع جثـته ويضعها في أكياس بلاستيكية

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هزّت جريمة قتـل مروعة مدينة تبوك راح ضحيتها مواطن في العقد الثاني من العمر؛ بعد أن أقدم مواطن آخر على قتـله وتقطيعه ووضعه في أكياس بلاستيكية.
وأفادت مصادر لـ”أخبار 24″، بأن الجريمة وقعت في حي المروج بمدينة تبوك، وأن الجاني سارع لإخفاء جريمته، بعد أن ترك الجثـة المقطعة لأيام، وما أن فاحت رائحة الجثـة حتى سارع لإخراجها من المكان الذي وضعها فيه بمساعدة عمال؛ إلا أن أحد العمال اكتشف أن ما بداخل الأكياس جـثة بشرية مقطعة، ليقوم بعدها العامل بإبلاغ الشرطة.
وبيّنت المصادر أن الجريمة وقعت الأحد الماضي، بينما تم اكتشافها فجر اليوم (الخميس)، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية بمدينة تبوك نجحت في القبض على الجاني في وقت قياسي.
Source akhbaar24.argaam
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