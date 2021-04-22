مشهد مهيب للمصلين بصحن المطاف في صلاة المغرب

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أظهرت صورة متداولة مشهداً مهيباً للمصلين في صحن المطاف بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، خلال تأديتهم صلاة المغرب في ثامن أيام شهر رمضان المبارك أول أمس (الثلاثاء).
وبيّنت الصورة المصلين من رجال ونساء وقد اصطفوا لأداء الصلاة حول الكعبة بشكل دائري ومتناسق ملتزمين بالتباعد الاجتماعي، ولقيت تداولاً واسعاً وإعجاباً كبيراً من قبل متداوليها.
Source akhbaar24.argaam
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