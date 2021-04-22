بيان رسمي حول فيديو «جثة المرأة المعلقة» بجدة يكشف ملابسات الحادثة

أوضحت شرطة محافظة جدة، ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول جثة امرأة تلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

وذكر الأمن العام –عبر تويتر- أن الجهات الأمنية في محافظة جدة باشرت بتاريخ 7 رمضان الحادثة، واتضح أنها وافدة من الجنسية الإثيوبية، في العقد الرابع من العمر، ومخالفة لنظام أمن الحدود.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، والإحالة إلى فرع النيابة العامة.

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