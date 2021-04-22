جريمة قتل في تبوك.. مواطن من «أصحاب السوابق» يقتل آخر قبل ضبط الجاني

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من القبض على مواطن ارتكب جريمة قتل مواطن آخر، بسبب خلاف بينهما.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، إن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة قتل مواطن آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إلى أنه جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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