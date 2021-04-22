«الأرصاد»: 9 مناطق تتأثر بأمطار وسحب رعدية اليوم الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار على أجزاء من تسعة مناطق.

وذكر مركز الأرصاد، أن هناك فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة» تمتد إلى أجزاء من مناطق «المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية».

وحول حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر، أوضح مركز الأرصاد، أنه ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية، بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.

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