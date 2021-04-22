وزير الصحة يوجه «نصيحة من القلب» للقضاء على كورونا بـ«اللقاحات»

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نصيحة من القلب، حول لقاح فيروس كورونا، داعيًا إلى ضرورة التطعيم للقضاء على الجائحة.

وقال وزير الصحة (عبر حسابه على تويتر)، إنه «تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح كوفيد حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عاليًا من السلامة والفعالية».

وتابع الربيعة قائلًا: «مات أكثر من 3 ملايين إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض».

وأضاف وزير الصحة «نصيحة من القلب: خذ الخطوة.. خذ اللقاح.. لصحّتك وسلامتك».

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