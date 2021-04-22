خادم الحرمين يرأس وفد السعودية في «قمة المناخ».. اليوم الخميس

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة رفيع المستوى في «قمة القادة حول المناخ» -الافتراضية - التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم، وذلك استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعدّ القمة التي تستمر على مدى يومين امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.

وتأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتدادًا لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه سمو ولي العهد مؤخرًا في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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