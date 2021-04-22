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بالفيديو.. السفيرة إيناس الشهوان تؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

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الرياض - محمد عبدالله - أول سفيرة قادمة من وزارة الخارجية

أدت السفيرة ، إيناس الشهوان، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كأول سفيرة قادمة من السلك الدبلوماسي؛ لتمثل المملكة لدى السويد.

ووفقًا لقناة «الإخبارية» التحقت الشهوان للعمل في وزارة الخارجية قبل عدة سنوات. لتتوج مسيرتها الدبلوماسية في منصب سفيرة المملكة لدى السويد.

وقالت السفيرة الشهوان في القسم «أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصة لديني، ثم مليكي ووطني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أودي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص» 

وشرف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، بحضور الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر الاتصال المرئي، عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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محررين الخليج 365

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