شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 83 منشأة مخالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق للإرشادات والإجراءات الاحترازية التي أسفرت عن إغلاق 83 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4166 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 116 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".