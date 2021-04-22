الصحة: تناول السكريات لا يؤثر على مدى فعالية لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن تناول السكريات لا يؤثر على مدى فعالية لقاح كورونا، كما أنه لا توجد أطعمة تتعارض مع اللقاح.

جاء ذلك ردًا من حساب الصحة 937 على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، حيث قالت إنه لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم، أو يضعف كفاءته، بما في ذلك السكريات.

كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة في السعودية وذلك بعد تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة.

وسجلت منطقة الرياض 431 حالة إصابة جديدة، ومنقطة مكة المكرمة 220، والشرقية 157، والمدينة المنورة 45، عسير 45، جازان 30، تبوك 25، القصيم 22، الحدود الشمالية 14، نجران 13، حائل 11، الجوف 10 والباحة 5 حالات.

إجمالي حالات التعافي

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 408038 حالة وذلك بعد تسجيل 1028 إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 391362، وإجمالي حالات الوفاة 6858.

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