ضبط مخالف نهل الرمال واقتلع الأشجار في أم الدوم بالطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الطائف

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفًا تسبب في نهل الرمال واقتلاع عدد من الأشجار في وادي أبوصلال في أم الدوم بمحافظة الموية.

اقتلاع أشجار:

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتلاع عدد من الأشجار وتدمير البيئة، باشر بشكل عاجل مندوب من المكتب ومن مركز أم الدوم الموقع للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المخالف وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جدير بالذكر أن أم الدوم تقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال شرق مدينة الطائف وهي حلقة وصل بين نجد والحجاز وسميت أم الدوم بهذا الاسم نسبة إلى شجرة الدوم التي تنمو في أودية هذه المنطقة.

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