

تبوك 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم تضمن سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

// انتهى //

12:46ت م

0076





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.