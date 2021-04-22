السعودية اليوم / حملة توعوية مكثفة بجازان للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمية لقاح كورونا



جيزان 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ضمن جهودها الحالية حملة توعوية مكثفة للتعريف بلقاح فيروس

وأوضحت صحة جازان أن الحملة ستنفذ من خلال العديد من الشراكات المجتمعية مع عدد من لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة و الجمعيات التطوعية، ومتطوعين صحيين مسجلين عبر منصة التطوع الصحي في الأسواق والمقاهي والأماكن العامة والمساجد والدوائر الحكومية في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

وبينت أن الحملة تأتي امتداداً للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء جائحة كورونا، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

// انتهى //

12:45ت م

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جيزان 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واستنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ضمن جهودها الحالية حملة توعوية مكثفة للتعريف بلقاح فيروس كورونا والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للقاح كورونا، وتطبيق "صحتي" والخدمات التي تقدم من خلاله، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.وأوضحت صحة جازان أن الحملة ستنفذ من خلال العديد من الشراكات المجتمعية مع عدد من لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة و الجمعيات التطوعية، ومتطوعين صحيين مسجلين عبر منصة التطوع الصحي في الأسواق والمقاهي والأماكن العامة والمساجد والدوائر الحكومية في جميع محافظات ومراكز المنطقة.وبينت أن الحملة تأتي امتداداً للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء جائحة كورونا، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.// انتهى //12:45ت م0075

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