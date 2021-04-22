السعودية اليوم / جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجاري



أبه 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة مواعيد بدء التسجيل في مقررات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ، خلال المدة من 23 رمضان حتى 8 شوال القادم , عبر منصة الخدمات الإلكترونية الطلابية على بوابة الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي أن الدراسة في الفصل الصيفي تبدأ يوم 11 شوال وتنتهي في الـ 5 من شهر ذي الحجة القادم ، على أن تكون الاختبارات النهائية خلال المدة من 30 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة.

وأشار القرشي أن آلية الدراسة للمقررات النظرية ستكون -عن بعد- باستخدام الفصول الافتراضية عبر نظام البلاك بورد، فيما ستكون حضوريًا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية بالتنسيق مع الكليات, والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, وتحميل التطبيقات الإلكترونية الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

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12:24ت م

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