السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 29518 إصابة جديدة بكورونا



برلين 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 29518 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 3217710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80893 وفاة.

// انتهى //

12:11ت م

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برلين 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 29518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و259 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 3217710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 80893 وفاة.// انتهى //12:11ت م0067

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