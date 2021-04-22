السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير



أبها 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍيًا في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل, والطرق المفتوحة والسريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

// انتهى //

12:08ت م

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