السعودية اليوم / مشروع تعظيم البلد الحرام ينفذ 9846 ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام



مكة المكرمة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

نفذت وحدة التطوع بمشروع تعظيم البلد الحرام بالشراكة مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات تطوعية للمعتمرين بالمسجد الحرام لأكثر من 9846 ساعة تطوعية وذلك حتى اليوم السابع من رمضان بمشاركة 351 شاب من شباب مكة .

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" هو أحد برامج وحدة التطوع بالمشروع، ويهدف إلى إعطاء شباب مكة قيميًا ومهارات لتبني مشروعات تطوعية مختارة، وتحقيق النموذج في خدمة الإنسان وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، وتحقيق الرؤية الإستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة ( بناء الإنسان، وتنمية المكان ).

وبين أن الشباب والفتيات المشاركين قدموا حزمة من الخدمات تهدف إلى التعاون مع رئاسة شؤون الحرمين في تنظيم مسارات الطواف، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على انسيابية الحركة في الممرات، وعدد من الأنشطة منها التوصيل بعربات القولف وتنظيم المصلين، ومسارات الطائفيين وتنظيم الممرات ونشاط تنظيم المسعى، وتنظيم مصلى الجنائز وتنظيم المصليات النسائية، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ونشاط تنظيم مواقف كدي بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

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12:01ت م

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