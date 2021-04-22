السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة ‏حائل



حائل 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة العاشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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11:56ت م

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