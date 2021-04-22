السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 5113 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة



بروكسل 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ24 الماضية 5113 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 960169 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23867 وفاة.

// انتهى //

11:54ت م

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بروكسل 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ24 الماضية 5113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و33 وفاة.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 960169 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23867 وفاة.// انتهى //11:54ت م0061

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