السعودية اليوم / أكثر من 12900 زيارة منزلية للمرضى في القصيم



بريدة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

نفّذ تجمع صحي القصيم 12904 زيارات للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال الربع الأول من العام 2021م ، استفاد منها 2279 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج .

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .

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11:46ت م

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