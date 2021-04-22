السعودية اليوم / "التعاون الإسلامي" تدين استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة



جدة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في المملكة العربية

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

// انتهى //

11:44ت م

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جدة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية ، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //11:44ت م0057

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