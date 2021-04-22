السعودية اليوم / 1850 مستفيداً من خدمات العيادات الاستشارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بنجران



نجران 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

قدّمت العيادات الاستشارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بصحة بنجران خدماتها لـ 1850 مستفيداً خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأوضحت صحة نجران أنها خصّصت 18 عيادة استشارية في 8 مراكز صحية، وذلك ضمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخِدْمات للمرضى والمراجعين في أحيائهم وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وبينت أن العيادات الاستشارية تضم 14 تخصصًا طبيًا دقيقًا وعامًّا حيث تشمل تخصصات العظام، والقلب، والباطنية عامة، والسكر، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة .

يُذكر أن المراكز المُقدمة لهذه الخدمات تشمل" الحضن، وأبالسعود، والضباط، والقابل والعريسة، وسلطانة شرورة، وجنوب المطار، والمشعلية" وتعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساءً .

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11:38ت م

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