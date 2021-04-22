شكرا لقرائتكم خبر عن مع رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم.. ”الخليج 365” ترصد تكثيف الجهود الصحية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت " اليوم " الجهود الصحية بمكة المكرمة المكثفة التى تبذلها مديرية الشؤون الصحة بمكة المكرمة ،خاصة خلال شهر رمضان ، وتتمثل هذه الجهود في 7 مستشفيات و44 مركزاً صحياً يقدمون الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تواجد الفرق الاسعافية والطارئة .

وقال حمد العتيبي متحدث الشؤون الصحية بمكة المكرمة لـ" اليوم ": حرصنا عل تكثيف الجهود والاستعدادات من خلال الفرق الاسعافية والطارئه إبتداء بمنافذ الدخول والفرز البصري ، وعبر مركز الخدمة الصحية المنتشرة في الحرم .