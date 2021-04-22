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التعاون الإسلامي: نؤيد التحالف في كافة الإجراءات للتعامل مع إرهاب ميليشيا الحوثي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

التعاون الإسلامي: نؤيد التحالف في كافة الإجراءات للتعامل مع إرهاب ميليشيا الحوثي

أدان استمرار الميليشيا في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة

متابعات الخليج 365 - واس

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة “المفخخة” لاستهداف المدنيين في المملكة العربية ، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة “المفخخة” التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

تضمن وتأييد: 

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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