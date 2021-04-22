العبدالواحد يتفقد منشآت التدريب التقني في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

تفقد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد منشآت التدريب التقني بمحافظة حفر الباطن.

سير الاختبارات:

وبدأ العبدالواحد الجولة بزيارة المعهد الصناعي الثانوي ومن ثم الكلية التقنية للبنات ثم الكلية التقنية للبنين، حيث تابع خلال الزيارة سير الاختبارات النهائية ومناقشة احتياجات المنشآت التدريبية ومن ثم رؤية إنجازات المنشآت التدريبية خلال الفترة الماضية.

تكريم:

كما كرم العبد الواحد المشاركين في معرض ثقافة العمل المهني الذي أقيم الشهر الماضي بهدف نشر ثقافة العمل المهني والتقني.

وتعد هذه الزيارة الأولى للمهندس بدر العبد الواحد لمحافظة حفر الباطن بعد تكليفه مطلع شعبان الماضي مديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

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