الأرصاد: سحب رعدية على جازان حتى العاشرة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان – ‏بمشيئة الله تعالى – ، تتضمن تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات ” الحرث، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب”.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 10 ليلاً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

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