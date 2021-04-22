خسائر وفا للتأمين تنخفض بنحو 80%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

انخفضت خسائر الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين” بنحو 80% عن العام الماضي، مسجلة 32.6 مليون ريال مقابل خسائر كبيرة قاربت 158 مليون ريال في عام 2019.

سبب انخفاض الخسائر:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية “تداول” اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى تراجع تكاليف ومصاريف الاكتتاب والديون المشكوك في تحصيلها والمصاريف العمومية والإدارية.

ولفتت وفا للتأمين إلى انخفاض في العوائد وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 102%، وانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 100.2%.

وكان السبب المؤثر يعود إلى الإيقاف عن العمل في مايو 2018.

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