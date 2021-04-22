القبض على مواطن قتل آخر في تبوك بسبب خلاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة تبوك القبض على مواطن ارتكب جريمة قتل.

تفاصيل الجريمة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة قتل مواطن آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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