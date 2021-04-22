ارتفاع أرباح بنك البلاد الفصلية 45% إلى 438 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك البلاد تحقيق أرباح صافية بنحو 438 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري 2021، بزيادة تفوق 45% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 الذي سجل فيه أرباحاً بـ 300.7 مليون ريال.

صافي الدخل:

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية “تداول” اليوم الخميس، شهد صافي دخل بنك البلاد من العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات، نمواً بنسبة 11.6% إلى 858.8 مليون ريال، مقارنة بـ769.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13%، مع زيادة في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي مكاسب الاستثمارات، ودخل العمليات الأخرى، ما قابله انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.

انخفاض مصاريف العمليات:

من جانب آخر، انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1%، وذلك نتيجة للانخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، قابلها ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى والاستهلاكات والإطفاء ومصاريف الرواتب وما في حكمها.

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