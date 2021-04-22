شكرا لمتابعة خبر عن كيفية التعامل مع حالات الاختناق عند تسرّب الغاز في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الهلال الأحمر طريقة التعامل مع حالات الاختناق أو التسمم عند وجود تسرّب للغاز في المنزل.

وقالت هيئة الهلال الأحمر، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إنه لإسعاف المصاب بتسمم استنشاق الغاز يجب التأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية، وفتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان.

كما أشارت إلى ضرورة غلق مفاتيح تسريب الغاز في حال عرف مصدره، ثم نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.