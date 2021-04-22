شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفطر في نهار رمضان بسبب شدة الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أنه لايجوز الإفطار في نهار رمضان لمَن شقَّ عليه الصيام بسبب شدة الحر، إلا إن كان مريضًا.

وأكد الخثلان أن الإنسان الصحيح يمكنه أن يتحمل الجوع والعطش لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لافتًا إلى أن المريض يُعذر ويجوز له الإفطار بسبب مرضه، مبينا أن مَن تتطلب طبيعة عملهم التعرض المستمر للشمس في نهار رمضان ويشقّ عليهم الصيام بسبب شدة الحر بالصبر، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، خاصةً أن من حكَم تشريع الصوم تدريب المسلم على الصبر.

وأضاف الشيخ الخثلان أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يصبّ قربة الماء على رأسه من شدة الحر في نهار رمضان، وكان صحابته يفعلون ذلك، كما كان يقوم أجدادنا في المملكة بالاستحمام بالماء وينغمسون في البرك عندما يوافق رمضان الحر الشديد.