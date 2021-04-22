4 نصائح هامة للتعامل مع حالات الاختناق عند وجود تسرب الغاز

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وجهت هيئة الهلال الأحمر العديد من النصائح الهامة للتعامل مع حالات الاختناق أو التسمم عند وجود تسرّب لـ الغاز في المنزل.

نصائح هامة:

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأربعاء: إنه لإسعاف المصاب بتسمم استنشاق الغاز يجب اتباع ما يلي:

تأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية.

افتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان.

حاول أن تغلق مفاتيح تسريب الغاز إذا عرفت مصدره.

انقل المصاب إلى مكان جيد التهوية. Source almowaten





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