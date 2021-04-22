ستكمل الذكاء الاصطناعي الألعاب لنا بفضل براءة اختراع Sony

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تُظهر Sony الكثير من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 ، حيث تعمل على مساعدها الذكي و … رفيق الروبوت الميكانيكي للاعبين. تُظهر أحدث براءة اختراع للشركة ، والتي رصدتها SegmentNext ، تطبيقًا آخر للذكاء الاصطناعي. يصف التطبيق الموجود على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية نظامًا يمكّن الذكاء الاصطناعي من مساعدة اللاعب خلال اللعبة.

حصلت Sony على براءة اختراع لحل آخر مثير للاهتمام

كما قرأنا ، تتوقع Sony تطوير ملف تعريف أساسي للذكاء الاصطناعي مع أنماط أساسية تتوافق مع سلوك اللاعب النموذجي. على مدار الجلسات اللاحقة ، سيراقب النظام تصرفات المستخدم عبر عناوين متعددة ، وبالتالي يتعلم عاداته. يمكن طلب “المساعد” المتمرس من هذا القبيل لإكمال جزء صعب من اللعبة ، ومن ثم إعادتنا عناصر التحكم دون انقطاع. علاوة على ذلك ، ستلاحظ منظمة العفو الدولية أي مساعدة من هذا القبيل ، ربما تشير إلى أن المستخدم يستفيد من مساعدة الذكاء الاصطناعي في إكمال تسلسل مماثل.

يذكر براءة الاختراع أيضًا طريقة اللعب عبر الإنترنت. إذا اضطر المستخدم إلى إيقاف اللعبة مؤقتًا لفترة قصيرة ،فسيكون بإمكان الذكاء الاصطناعي استبداله. لذلك لن تكون هناك حاجة لإنهاء الجلسة أو انتظار عودة زميل مشغول.

هذه براءة اختراع أخرى مثيرة للاهتمام من سوني تم اكتشافها في السنوات الأخيرة. في الشهر الماضي ، كان مستخدمو الإنترنت مستمتعين بفكرة القدرة على التحكم في أي شيء (على سبيل المثال … موزة). في غضون ذلك ، في عام 2019 ، كان اللاعبون مفتونين بمشروع يسمح – في أقصر مدة – بتحميل حالات اللعبة القابلة للعب كنوع من الإصدار التجريبي. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الطريق من إيداع طلب براءة الاختراع إلى تنفيذ حل طويل جدًا ، وقد لا تظهر بعض هذه المشاريع إلى حيز الوجود أبدًا. ومع ذلك ، يجب الاعتراف بأن لدى Sony الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام لتطوير ألعاب الفيديو.

Source gamerawy

