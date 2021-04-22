يقال إن Discord يرفض صفقة Microsoft

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Discord تنهي محادثات بيع نفسها لشركة Microsoft أو شركات أخرى. وبحسب ما ورد ، كان تطبيق الدردشة الشهير عبر الإنترنت يجري محادثات لبيعه لشركة Microsoft في مارس بسعر يقدر ديسكورد بأكثر من 10 مليارات دولار.

فشل صفقة استحواذ Microsoft على Discord

وبحسب ما ورد تجري Discord محادثات مع ثلاث شركات أخرى على الأقل إلى جانب Microsoft. ووفقًا لما ذكرته بلومبرج ، كان من بين المتقدمين المحتملين الآخرين في الماضي كلاً من Amazon و Epic Games. ولكن حتى مع خيارات الأسماء الكبيرة ، ورد أن Discord قررت البقاء مستقلة والنظر في إدراج عام محتمل للبناء على نجاحها. لدى ديسكورد حوالي 140 مليون مستخدم شهريًا وحققت حوالي 130 مليون دولار من العائدات في عام 2020 ولكنها لا تزال غير مربحة ، وفقًا لـ WSJ.

كان لاهتمام Microsoft بـديسكورد علاقة كبيرة بدور الأخير كمنزل للمجتمعات عبر الإنترنت. التطبيق هو وجهة لمنشئي المحتوى الذين ينشئون منتدياتهم الخاصة بالإضافة إلى مجموعات محلية تركز على ألعاب الفيديو وألعاب لعب الأدوار على الطاولة. خارج أجهزة Xbox و Surface ، ليس لدى Microsoft طريقة كبيرة للتعامل مع المستهلك لتكون جزءًا من حياة معظم الناس اليومية. لقد فتح Teams للاستخدام الشخصي ، ولكن ديسكورد لديه معرفة مضمنة ولا يقرأ كبرنامج للمؤسسات. كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن كلاً من ديسكورد ومايكروسوفت لا يزالان منفتحين على المحادثات المتجددة – ولكن في الوقت الحالي ، فإن ديسكورد تسير في طريقها الخاص.

Source gamerawy

