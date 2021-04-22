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جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الدعوة للجميع إلى أخذ اللقاح من أجل السلامة والحفاظ على الصحة. وأوضح الربيعة، أنه تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح “كورونا” حول العالم، حيث أثبت مستوى عالياً من الفاعلية، لافتاً إلى أنه مات أكثر من 3 ملايين إنسان بسبب “كورونا”، ويعاني من آثاره أكثر من 100 مليون شخص. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يوجه نصيحة مهمة بشأن اللقاح.. ويُذكّر بضحايا الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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