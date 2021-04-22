أمانة عسير ترصد 1125 مخالفة وتغلق 277 منشأة تجارية

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 7399 جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك على المنشآت التجارية والغذائية بالمنطقة.

وتكثف أمانة المنطقة وبلدياتها جولاتها الرقابية الشاملة منذ بداية شهر رمضان المبارك، بهدف ضمان سلامة وحماية المتسوّقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، إلى جانب التأكّد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين والمواد المعروضة في الأسواق المركزية والتموينات الغذائية ومستودعات الأغذية والمطاعم وفق خطط الأمانة الرقابية التي أعدت خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت الأمانة وبلدياتها التابعة 1125 مخالفة، حيث طُبقت العقوبات والإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، إضافةً إلى إغلاق 277 منشأةً تجارية مخالفة.