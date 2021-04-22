«تطوير المدينة» تنفي ما تم تداوله عن إزالة الأحياء السكنية وتحويل المحافظات لمدن سياحية

أكدت هيئة تطوير المدينة المنورة، عدم صحة ما تم تداوله في وسائل الاجتماعي عن توجه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في المدينة المنورة، وتحويل بعض المحافظات والمراكز إلى مدن سياحية، وإزالة بعض المزارع وتحويلها إلى مخططات وأراضٍ سكنية.

وفي بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالبت هيئة تطوير المدينة المنورة باستقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية وعدم الإنسياق خلق مثل هذه الشائعات.

ونوهت الهيئة وكافة الجهات الحكومية بأنه في حال استحداث أية مشاريع أو عمليات تنظيمية من قبل الجهات الحكومية فإنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه عبر المصادر والقنوات الرسمية، داعية للتواصل معها في حال وجود أي استفسار عبر الرقم الموحد لمركز خدمة المستفيدين( 920011940 ).