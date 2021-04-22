محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى نحو 216.29 ريال (57.68 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 189.26 ريال (50.47 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعوية إلى 162.22 ريال (43.26 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة اليوم إلى 126.17 ريال (33.65 دولار).

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى نحو 6731.25 ريال (1795 دولارا).

كما صعد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1514.06 ريال (403.75 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ ارتفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1786.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الإثنين وهو أعلى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط الماضي.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1786.90 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "الدولار الأمريكي انخفض صباح الأربعاء، مما يدعم الأسعار، في ظل استمرار زخم صعودي للذهب شهده أثناء الليل خلال التعاملات في آسيا".

"بشرط بقاء عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ضعيفة، يبدو أن الذهب يكتسب قوة لاختبار متوسطه المتحرك في 100 يوم عند 1802 دولار للأوقية في الأيام القادم".

واعترى الضعف مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، بينما نزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.6%، لتقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون بالسوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، للحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط التحفيز للتكتل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع القادم.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز، لكن ارتفاع عوائد الخزانة محا بعض جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا هذا العام.