تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع متوسط العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام الدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقر أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر الريال السعودي في مصر

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

فيما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

التحويلات تقفز رغم الجائحة

رغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من13.7 مليار دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، إلى نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.76 جنيه للشراء، و 21.91 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.78 جنيه للشراء، و22 جنيها للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل نحو حو 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

استعادة النمو

وتتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، سوف يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.

وكانت مصر، قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020، و5.6% في 2019.