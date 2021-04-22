تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت التعاملات المصرفية، ارتفاع متوسط العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام الدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر اليورو في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، انخفض متوسط سعر اليورو إلى نحو 18.76 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، في البنكي الأهلي الكويتي فقط.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

أرقام إيجابية

ورغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وخلال هذا الشهر، قال البنك المركزي المصري، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من 13.7 مليار دولار.

كما توقع وزير المالية المصري محمد معيط، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

أسعار الدولار والإسترليني

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.76 جنيه للشراء، و 21.91 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.78 جنيه للشراء، و22 جنيها للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل نحو حو 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

استقرار التضخم

واستقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء،في بيان خلال الشهر الجاري، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير/شباط السابق له.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65 % في الشهر السابق له.