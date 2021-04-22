السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة



نيودلهي 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجلت الهند 314 ألف 835 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم أنه تم تسجيل أكثر من 15.9 مليون إصابة بالفيروس بينما سجلت 184 ألف حالة ووفاة، وتعافى من المرض أكثر من 13.5 مليون شخص منذ انتشار الفيروس في البلاد.

// انتهى //

09:36ت م

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نيودلهي 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجلت الهند 314 ألف 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ووفاة أكثر من 2.1 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس.وأفادت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم أنه تم تسجيل أكثر من 15.9 مليون إصابة بالفيروس بينما سجلت 184 ألف حالة ووفاة، وتعافى من المرض أكثر من 13.5 مليون شخص منذ انتشار الفيروس في البلاد.// انتهى //09:36ت م0046

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