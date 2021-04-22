السعودية اليوم / الصحف السعودية



أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :.

الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في "قمة القادة حول المناخ "

عبر الاتصال المرئي وبحضور سمو ولي العهد أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

أميركا تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية يشيد بمواقف المملكة الداعمة لليمن

فيصل بن سلمان يُدشِّن عدداً من المشاريع بمدينة المعرفة الاقتصادية

وزير الداخلية: المملكة استطاعت أن تتصدر في عدد من مؤشرات الأمن الدولية

أمير الشمالية يثمن موقف مواطن تبرع بكليته لفتاة يتيمة الأبوين

«نيوم» تطلق 3 مبادرات لدعم أهداف التنمية المستدامة

المملكة تتقدَّم 5 مراتب في التحول بمجال الطاقة

(الصحة) تُحذِّر من التهاون وتُعلن 1028 حالة إصابة

منصة أبشر تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

وتطرقت الصحف للعديد من الملفات والقضايا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حيث ذكرت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها اليوم بعنوان ( الكوكب الأخضر ) أن المملكة تقود في الوقت الحالي جهوداً دوليةً لحماية كوكب الأرض، تسارعت وتيرتها منذ ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي، وتوجت الجهود بإعلان الأمير

وأفادت أن ولي العهد أشار في عدة مناسبات، إلى أن المملكة بصفتها منتجاً عالمياً رائداً للنفط تدرك تماماً نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وكما هو دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، فإنها تعمل على قيادة الحقبة الخضراء القادمة، ولهذا جاء حديث سموه في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الصيني، بأن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، ليؤكد دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وإدراكها أن مسؤولية حماية كوكب الأرض مهمة كبيرة وتحتاج إلى جهود متواصلة ودعم على مستوى القادة، لمواجهة التحديات البيئية لارتباطها بمستقبل الحياة والاقتصاد والسكان لجميع الدول.

وقد تبنت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، وطرحتها أمام قمة قادة مجموعة العشرين 2020 في الرياض، وتقدمت في ترتيبها بمعدل خمس مراتب في تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، وهذا يؤكد دورها الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، والشركات السعودية تعمل في هذا الإطار، وتعد شركة "سابك" من أوائل شركات الكيميائيات العالمية التي تطبق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأنشأت أكبر مصنع في العالم لإعادة استخدام الكربون في تصنيع المنتجات في مدينة الجبيل الصناعية.

واختتمت بالقول :" إن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى، والمشروعات التي يتم تنفيذها في المملكة ركزت على الجوانب البيئية من خفض للانبعاثات الكربونية ومكافحة التلوث البيئي، والتركيز على الطاقة المتجددة، وعلى سبيل المثال استراتيجية قطاع الطاقة التي يتم تنفيذها، وتعمل على تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لتوليد الكهرباء، وتهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 %لكل منهما بحلول العام 2030، بإزاحة مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً".

أما صحيفة "اليوم " فقد ذكرت في افتتاحيتها اليوم بعنوان ( تحول اليوم .. واقع المستقبل) : أن التحديات التي عاصرها الإعلام خلال السنوات الماضية توحدت في مؤثراتها وتباينت في تأثيراتها على المؤسسات الصحفية حول العالم، فقد كان التحول الرقمي واقعا فرض نفسه في كل ما يرتبط بنقل المعلومة وبات ما يوفره من مخرجات هو الخيار الأقرب لذائقة القراء، عطفا على قدرته على مواكبة أسلوب حياتهم السريع الذي لم يعد فيه متسع من الوقت للبحث عن الصحف في نقاط توزيعها كل صباح ولم يعد مقبولا الانتظار لليوم التالي للإلمام بحيثيات الأمور، فكانت النتيجة انبثاق مفهوم جديد للعمل الإعلامي وسياساته في الوصول لأوسع شريحة ممكنة.

وأفادت أن صحيفة «اليوم» بادرت في خوض معترك التحول الرقمي استيعابا منها لحجم التحدي والمسؤولية التي تناط بها للاستدامة كأحد رموز المنطقة الشرقية الإعلامية عبر التاريخ، وكذلك أعرق الصحف على مستوى الوطن العربي، وهو قرار يثبت أن المؤسسة تمتلك في ركائزها كل المقومات التي ترتقي لطموح القيادة الحكيمة فيما يرتبط بمشاريع التنمية والتطوير التي أطلقتها رؤية 2030، كما أن قرار التحول وتدشين المنصات الرقيمة يؤكد أيضا أن صحيفة «اليوم» ترسم ملامح المستقبل وتبتكر مسارات يحتذى بها ويسار على دروبها في عالم المعلومة.

وذكرت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها تحت عنوان ( وزارة الداخلية بالمرصاد) : أن وزارة الداخلية أعلنت عن غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ هذا القرار إلا بعد أن فاض الكيل وتزايد اللغط والاجتهادات العشوائية من كل حدب وصوب بشأن الوباء واللقاحات والإجراءات التي تقوم بها الجهات الصحية، وأصبح الباب مشرعاً لتفسيرات ومعلومات لا علاقة لها بحقائق العلم، أثرت كثيراً على الالتزام بالتعليمات والمبادرة لأخذ اللقاحات، وخلقت فوضى معلوماتية تتداولها منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت أنه كان ضرورياً أن تتدخل الجهات المسؤولة لقطع دابر هذه الفوضى، ولنا أمل كبير في مجتمعنا أن ينصت للمعلومات التي تصدر من الجهات الرسمية فقط لكي نعبر الخطر المحيط بنا.

// انتهى //

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أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :.الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في "قمة القادة حول المناخ "عبر الاتصال المرئي وبحضور سمو ولي العهد أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسمأميركا تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقةاجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية يشيد بمواقف المملكة الداعمة لليمنفيصل بن سلمان يُدشِّن عدداً من المشاريع بمدينة المعرفة الاقتصاديةوزير الداخلية: المملكة استطاعت أن تتصدر في عدد من مؤشرات الأمن الدوليةأمير الشمالية يثمن موقف مواطن تبرع بكليته لفتاة يتيمة الأبوين«نيوم» تطلق 3 مبادرات لدعم أهداف التنمية المستدامةالمملكة تتقدَّم 5 مراتب في التحول بمجال الطاقة(الصحة) تُحذِّر من التهاون وتُعلن 1028 حالة إصابةمنصة أبشر تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصةوتطرقت الصحف للعديد من الملفات والقضايا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حيث ذكرت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها اليوم بعنوان ( الكوكب الأخضر ) أن المملكة تقود في الوقت الحالي جهوداً دوليةً لحماية كوكب الأرض، تسارعت وتيرتها منذ ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي، وتوجت الجهود بإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عن "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، واللتين تركزان على حماية البيئة، والطاقة والمناخ، وترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وتسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، في أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.وأفادت أن ولي العهد أشار في عدة مناسبات، إلى أن المملكة بصفتها منتجاً عالمياً رائداً للنفط تدرك تماماً نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وكما هو دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، فإنها تعمل على قيادة الحقبة الخضراء القادمة، ولهذا جاء حديث سموه في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الصيني، بأن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، ليؤكد دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وإدراكها أن مسؤولية حماية كوكب الأرض مهمة كبيرة وتحتاج إلى جهود متواصلة ودعم على مستوى القادة، لمواجهة التحديات البيئية لارتباطها بمستقبل الحياة والاقتصاد والسكان لجميع الدول.وقد تبنت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، وطرحتها أمام قمة قادة مجموعة العشرين 2020 في الرياض، وتقدمت في ترتيبها بمعدل خمس مراتب في تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، وهذا يؤكد دورها الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، والشركات السعودية تعمل في هذا الإطار، وتعد شركة "سابك" من أوائل شركات الكيميائيات العالمية التي تطبق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأنشأت أكبر مصنع في العالم لإعادة استخدام الكربون في تصنيع المنتجات في مدينة الجبيل الصناعية.واختتمت بالقول :" إن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى، والمشروعات التي يتم تنفيذها في المملكة ركزت على الجوانب البيئية من خفض للانبعاثات الكربونية ومكافحة التلوث البيئي، والتركيز على الطاقة المتجددة، وعلى سبيل المثال استراتيجية قطاع الطاقة التي يتم تنفيذها، وتعمل على تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لتوليد الكهرباء، وتهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 %لكل منهما بحلول العام 2030، بإزاحة مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً".أما صحيفة "اليوم " فقد ذكرت في افتتاحيتها اليوم بعنوان ( تحول اليوم .. واقع المستقبل) : أن التحديات التي عاصرها الإعلام خلال السنوات الماضية توحدت في مؤثراتها وتباينت في تأثيراتها على المؤسسات الصحفية حول العالم، فقد كان التحول الرقمي واقعا فرض نفسه في كل ما يرتبط بنقل المعلومة وبات ما يوفره من مخرجات هو الخيار الأقرب لذائقة القراء، عطفا على قدرته على مواكبة أسلوب حياتهم السريع الذي لم يعد فيه متسع من الوقت للبحث عن الصحف في نقاط توزيعها كل صباح ولم يعد مقبولا الانتظار لليوم التالي للإلمام بحيثيات الأمور، فكانت النتيجة انبثاق مفهوم جديد للعمل الإعلامي وسياساته في الوصول لأوسع شريحة ممكنة.وأفادت أن صحيفة «اليوم» بادرت في خوض معترك التحول الرقمي استيعابا منها لحجم التحدي والمسؤولية التي تناط بها للاستدامة كأحد رموز المنطقة الشرقية الإعلامية عبر التاريخ، وكذلك أعرق الصحف على مستوى الوطن العربي، وهو قرار يثبت أن المؤسسة تمتلك في ركائزها كل المقومات التي ترتقي لطموح القيادة الحكيمة فيما يرتبط بمشاريع التنمية والتطوير التي أطلقتها رؤية 2030، كما أن قرار التحول وتدشين المنصات الرقيمة يؤكد أيضا أن صحيفة «اليوم» ترسم ملامح المستقبل وتبتكر مسارات يحتذى بها ويسار على دروبها في عالم المعلومة.وذكرت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها تحت عنوان ( وزارة الداخلية بالمرصاد) : أن وزارة الداخلية أعلنت عن غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا . وفي ذات الوقت أعلنت هيئة الغذاء والدواء أن اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة، وقبل ذلك كله دأبت وزارة الصحة على التأكيد المستمر بأن اللقاحات التي تستوردها تمر بسلسلة من الإجراءات الدقيقة لضمان سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها.وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ هذا القرار إلا بعد أن فاض الكيل وتزايد اللغط والاجتهادات العشوائية من كل حدب وصوب بشأن الوباء واللقاحات والإجراءات التي تقوم بها الجهات الصحية، وأصبح الباب مشرعاً لتفسيرات ومعلومات لا علاقة لها بحقائق العلم، أثرت كثيراً على الالتزام بالتعليمات والمبادرة لأخذ اللقاحات، وخلقت فوضى معلوماتية تتداولها منصات التواصل الاجتماعي.وأفادت أنه كان ضرورياً أن تتدخل الجهات المسؤولة لقطع دابر هذه الفوضى، ولنا أمل كبير في مجتمعنا أن ينصت للمعلومات التي تصدر من الجهات الرسمية فقط لكي نعبر الخطر المحيط بنا.// انتهى //08:43ت م0045

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.