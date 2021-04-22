السعودية | المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ولجنة السكان والتنمية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 25 ثانية - 9:21 صباحًا, 22 أبريل 2021 م
المناطق - واس
حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022 – 2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة 2022 – 2026.
ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في مختلف المجالات.
وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.