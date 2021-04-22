السعودية اليوم / مقتل شخصين في العاصمة الصومالية نتيجة قصف لحركة الشباب الإرهابية



مقديشو 09 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ستة آخرين في قصف استهدف العاصمة مقديشو.

وأشارت وسائل إعلام صومالية اليوم إلى سماع دوي انفجارات وقعت في مديرية حي بونطيري بمقديشو ناجمة عن قصف مدفعي، مشيرة إلى أن حركة "الشباب" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعاني الصومال من وجود تشعبات أمنية وعشائرية معقدة في البلاد بالإضافة إلى وجود "حركة الشباب" الأمر الذي يضيف المزيد من المصاعب الأمنية.

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