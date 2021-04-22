السعودية اليوم / 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 735 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان اليوم ، أن إجمالي عدد الاصابات ارتفع إلى 116,661 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1,808 حالات وفاة .

// انتهى //

05:36ت م

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سيئول 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالتي وفاة .وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان اليوم ، أن إجمالي عدد الاصابات ارتفع إلى 116,661 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1,808 حالات وفاة .// انتهى //05:36ت م0039

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