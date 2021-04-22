السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية وخيبر ووادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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05:28ت م

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